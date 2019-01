Résumé de l’épisode 388 du mardi 29 janvier 2019

Dans les épisodes précédents, Rémy a du mal avec les petites manies de Leïla… Et elle ne supporte pas qu’on dise qu’elle est manique ! Mais quand Soraya et Noor soutiennent Rémy, Leïla se vexe. Lucie doute après avoir accepté de partir en vacances avec Fred. Elle décide de lui poser un lapin ! Mais elle change d’avis au dernier moment et vient le chercher. Gwen, Tristan et Thomas découvrent les dégâts au Spoon... Karim soupçonne Margot mais Kylian vient à son secours. Ce dernier est victime d’une agression !