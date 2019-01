Résumé de l’épisode 389 du mercredi 30 janvier 2019

Dans les épisodes précédents, Marianne propose à Renaud de coucher avec elle ! Mais il lui fait le coup de la panne… La soirée se termine heureusement bien et Renaud exprime ses sentiments… Leïla décide d’aller voir Bilel au parloir. Pendant ce temps, Rémy bousille son chemisier préféré ! Mais Leïla, perturbée par la discussion avec son mari, laisse couler… Kylian refait surface après son agression mais il s’en prend à Margot ! Au plus mal, elle rejette Alex et Chloé, malgré leurs efforts… Kylian se radicalise : il s’en prend au mas et à Robin !