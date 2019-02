Dans les épisodes précédents, Georges décide de rompre avec Amanda ! De son côté, Victoire demande conseil à Leïla… Et ils s’embrassent enfin ! De son côté, Victor menace violemment Sandrine. Celle-ci se confie à l’infirmière scolaire, Morgane. Elles dînent ensemble et s’embrassent ! Victor demande à Flore de virer Anna d’Infosète ! Les commerçants de Sète organisent une contre-manifestation qui tourne mal… Et Kylian s’en prend à Victor !