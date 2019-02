Résumé de l’épisode 392 du lundi 4 février 2019

Dans les épisodes précédents, Victoire et Georges nagent dans le bonheur… Mais Amanda vient ternir le tableau. Cette dernière comprend qu’ils sont ensemble et pousse une gueulante ! Morgane et Sandrine se rapprochent de plus en plus, mais Arthur en parle à Laurence. Celle-ci demande des explications à son ex, qui la rejette. De son côté, Margot ment à la police pour couvrir Kylian. Libérée, elle s’empresse de le retrouver malgré la police qui la suit… Mais Kylian va partir de Sète : Margot veut le suivre !