Résumé de l’épisode 394 du mercredi 6 février 2019

Dans les épisodes précédents, Bilel ne veut pas que ses filles le voient blessé. Il explique alors à Leïla qu’il est victime de racket… C’est finalement son codétenu qui le défend. Martin demande conseil à Georges : il trouve Victoire distante… Les amoureux cachent aussi leur relation à Lucie ! Mais ils se retrouvent enfin seuls. Margot décide de vivre avec Kylian. Bart et Anna soutiennent leur cause. Mais un inconnu semble pousser Kylian à être de plus en plus violent…