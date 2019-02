Résumé de l’épisode 396 du vendredi 8 février 2019

Dans les épisodes précédents, Timothée n’arrive pas à danser : il ne veut plus aller à la fête chez Jess. Lola l’encourage à trouver une danse qui lui corresponde ! Finalement, Timothée et Noor dansent ensemble ! Marianne a voulu reprendre le travail trop vite et s’évanouit… Elle compte sur la discrétion de Leïla. Mais la nouvelle de son opération se répand à l’hôpital ! Victor vire Flore d’Info Sète car elle voulait réembaucher Anna… Margot, de son côté, a de violentes douleurs dans le dos. Et Kylian se fait braquer par Chantal alors qu’il tentait de l’’agresser !