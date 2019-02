Résumé de l’épisode 397 du lundi 11 février 2019

Dans les épisodes précédents, Arthur se mêle toujours de la relation entre Sandrine et Morgane. Laurence la soutient mais souffre aussi de la situation… Et l’infirmière présente son fils Gabriel à Sandrine ! De son côté, Martin ne voit pas que Victoire n’est plus intéressée par lui… Elle essaie de rassurer Georges mais il est jaloux ! Malgré tout, il accepte d’aider son patron en espionnant Victoire. Chantal a été violemment agressée mais Kylian a un alibi en béton. Le militant avoue tout à Margot. Mais la bouchère retrouve la mémoire et se souvient de son agression…