Résumé de l’épisode 398 du mardi 12 février 2019

Dans les épisodes précédents, le fils de Morgane est au commissariat pour avoir volé des jeux vidéo. Gabriel semble avoir des soucis : il veut changer de lycée… L’ex-femme de l’infirmière aimerait qu’elle quitte Sète ! André conseille à Marianne de se détendre pendant son traitement. Il pousse même Chloé et Anna à s’occuper de leur mère ! Mais Marianne, trop déprimée et affaiblie, annule. Alex laisse le choix à Margot de partir de chez eux… Pendant ce temps, Kylian dit toute la vérité à sa tante, qui est très déçue. Et les problèmes ne font que commencer, puisque Chantal décède…