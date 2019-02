Résumé de l’épisode 400 du jeudi 14 février 2019

Dans les épisodes précédents, Martin pense que Lucie couvre Victoire. Et celle-ci découvre enfin ce qu’on lui cachait à la coloc ! Victoire quitte Martin une bonne fois pour toute… Martin, prudent, ne veut pas arrêter Kylian tout de suite. Le jeune militant laisse une lettre pour Margot à sa tante avant de partir… De son côté, Karim a enfin des éléments contre lui ! Margot a de nouvelles douleurs, de plus en plus fortes… Morgane l’ausculte et s’inquiète pour sa jeune élève. Mais l’état de l’adolescente s’aggrave !