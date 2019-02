Résumé de l’épisode 402 du lundi 18 février 2019

Arthur s’embrouille avec Gabriel, le fils de Morgane. Sandrine et Laurence punissent leur fils. De son côté, Morgane n’arrive plus à contenir Gabriel. Pour faire plaisir à victoire, Georges s’est mis à la boxe. Blessé par Fred, il est soigné à l’hôpital par Amanda. Et celle-ci est bien décidée à le récupérer. Kylian et Margot volent une voiture ! Mais à court d’argent, Kylian demande de l’aide à Victor Brunet. Ils repartent mais ils sont encore freinés par les malaises de Margot.