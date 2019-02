Résumé de l’épisode 403 du mardi 19 février 2019

Anna reproche à sa mère d'être trop secrète. Marianne demande à Renaud de lui donner son point de vue et finit par s'excuser auprès de tous. Pour récupérer Georges, Amanda trafique le planning de Victoire et s'incruste à la coloc pour passer la soirée avec son ex ! Elle n'hésite pas à le faire boire pour qu'il cède à son charme. Chloé enregistre un message vidéo pour prévenir Margot de sa grossesse. Les lycéens sont choqués d'apprendre la nouvelle. Et les amoureux sont à deux doigts de se faire prendre !