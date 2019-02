Résumé de l’épisode 404 du mercredi 20 février 2019

Ca devient très chaud entre Morgane et Sandrine. Laurence s’en aperçoit et ne peut contenir sa jalousie. Mais Morgane pose un lapin à Sandrine à leur premier rendez-vous galant ! Timothée demande des conseils à Lola sur le sexe et demande à Noor de passer à la vitesse supérieure ! Celle-ci, pas encore prête, préfère refuser la proposition. Margot et Kylian entendent le message de Chloé à la radio… L’adolescente n’y croit pas mais elle finit par perdre les eaux ! A l’hôpital, elle ne réalise toujours pas qu’elle est en train d’accoucher.