Sandrine demande à Morgane si celle-ci a déjà eu un rapport sexuel depuis son opération et la réponse est : non. Leïla explique à Soraya qu'elle s'est faite agressée par un homme dans la rue. Soraya continue de penser que son père doit se rendre à la police et arrêter de se cacher ! Alex découvre que Bilel se cache sur les lieux de son travail. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.