Résumé de l'épisode 413 du mardi 5 mars 2019

Morgane et Sandrine parlent de leur première fois... Entre Sandrine et son fils, rien ne va plus. Il n'accepte pas que sa mère ait une ration avec une femme transgenre... Bilel demande à Leïla d'aller voir Corkas, car il peut faire des faux papiers pour qu'il puisse partir en Algérie. Leïla se rend dans la planque de Corkas. Leïla prend beaucoup de risques pour le père de ses enfants ... Réponse dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1