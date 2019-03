Résumé de l’épisode 416 du vendredi 8 mars 2019

Dans les épisodes précédents, Maxime retrouve ses parents, pour leur plus grande joie ! Chloé apprend que Clémentine revient à Sète dans quelques jours. De son côté, Martin et Karim interrogent Rémy au commissariat. Ils veulent connaître les identités des personnes que Bilel a contacté. Le jeune homme coopère et avoue que l’évadé a appelé Leïla et vu Soraya. Sous la pression, Rémy donne les noms de Leïla et Samuel Chardeau. Ces derniers se retrouvent en état d’arrestation…