Résumé de l’épisode 421 du vendredi 15 mars 2019

Dans les épisodes précédents, Pauline et Flore s’expliquent au Spoon. La femme d’Arnaud fait mine de ne pas être jalouse et joue la carte de l’hypocrisie. En réalité, cette dernière est en train d’empoisonner sa rivale en se rendant chez elle illégalement. Elle lui administre un médicament dans son maquillage. Lucie apprend par Martin que la femme de Corkas et son fils sont à l’hôpital. Jules à l’appendicite. Ce dernier surprend une conversation entre Leïla et Chardeau et apprend que Bilel est une taupe ! L’adolescent n’hésite pas à en parler à sa mère qui prévient Corkas…