Dans les épisodes précédents, Flore a fait changer ses serrures après avoir remarqué des événements étranges chez elle. Pauline débarque chez elle et lui offre une plante ! De son côté, Arnaud lui propose de l’aider à trouver un logement… Corkas a démasqué Bilel et est prêt à lui tirer dessus ! Ce dernier semble prêt à coopérer. Virginie et Jules sont en cavales. Mais Lucie finit par retrouver leurs traces. Ils se retrouvent en état d’arrestation…