Résumé de l’épisode 423 du mardi 19 mars 2019

Dans les épisodes précédents, Pauline ligue ses enfants contre Flore. Cette dernière est prête à tout, et même au pire pour protéger sa famille et récupérer son mari. Elle s’introduit illégalement chez sa rivale et mélange une substance toxique à ses produits de beauté. Bart et Arnaud emmènent Flore aux Urgences. Corkas et Bilel se liguent contre la police et arrivent à déjouer leurs plans avant que Martin et son équipe n’interviennent. Il menace de tuer Bilel s’il ne récupère pas sa femme et son fils…