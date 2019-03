Résumé de l’épisode 429 du mercredi 27 mars 2019

Dans les épisodes précédents, Karim est sceptique et se demande si lui et Anna sont les bonnes personnes qui peuvent s’occuper de César. La journaliste n’a pas de doute et compte bien être là pour ce bébé ! De son côté, Arthur est au plus mal. Avec une forte fièvre, Sandrine et Laurence l’emmènent d’urgences à l’hôpital. L’adolescent a contracté une grave maladie nosocomiale… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.