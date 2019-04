Résumé de l’épisode 435 du jeudi 4 avril 2019

Dans les épisodes précédents, Leïla annonce à Noor et Soraya qu’elle souhaiterait avoir Samuel sous son toit. À l’hôpital, Rémy et le docteur Chardeau s’expliquent. De son côté, Hugo refuse l’argent de Flore. Il refuse de faire souffrir Bart, qu’il aime. Flore refuse que son fils gâche son avenir à cause d’un homme comme Hugo. Arnaud à peut-être une solution… Illégale. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.