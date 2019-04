Résumé de l’épisode 437 du lundi 8 avril 2019

Dans les épisodes précédents, Laurence est allée voir Jeff pour connaître le fin mot de cette histoire… Elle cherche à savoir qui de Flore ou Arnaud l’a payé pour livre un faux témoignage. Angoissé, Jeff refuse d’être de nouveau impliqué dans l’histoire de Bart et Hugo. Maintenant qu’elle travaille pour Julien, Charlie veut sa part du butin. Mais il refuse et menace l’adolescente sous les yeux d’Arthur et Gabriel. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.