Résumé de l’épisode 440 du jeudi 11 avril 2019

Dans les épisodes précédents, Jules s’en prend à Noor. Il refuse son amitié. Bilel tente d’apaiser les conflits et organise un dîner en compagnie de ses filles et Jules. Flore découvre Hugo dans les bras de Julien… Elle déballe tout à Bart, qui cherche des explications. Il finit par mettre un terme à leur relation. Mais très vite, Bart et Julien se confrontent et les deux hommes en arrivent aux mains… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.