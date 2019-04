Résumé de l’épisode 446 du vendredi 19 avril 2019

Dans les épisodes précédents, Arthur songe au pire depuis qu’il s’est réveillé de son opération… Il aurait préféré mourir. Il ne supporte pas les regards de Laurence et Sandrine sur son nouveau corps. De son côté, Margot revoit Nicolas, qui apprend l’existence de César. Mise à la porte par les parents du défunt Sacha, elle refuse qu’ils soient au courant. Mais Nicolas rond sa promesse et informe les Verrier de la naissance de leur petit-fils. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.