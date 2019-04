Résumé de l’épisode 452 du lundi 29 avril 2019

Dans les épisodes précédents, Maxime a du mal à accepter sa rupture avec Clémentine. Il se confie à son ami Bart et avoue qu’il veut tenter de la reconquérir. De son côté, Clémentine revoit Olivier, qui souhaite recoller les morceaux entre elle et Garance. Martin interroge Margot suite à la disparition de César. Karim lui promet de tout faire pour retrouver son bébé et ceux qui sont à l’origine de son enlèvement. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.