Résumé de l’épisode 457 du lundi 6 mai 2019

Dans les épisodes précédents, Arthur retourne au lycée et retrouve ses camarades. Mais il veut faire profil bas et demande à ne pas être dérangé. Charlie organise une fête, mais elle est catégorique : Noor et Arthur ne seront pas de la partie. Margot est persuadée avoir vu César dans une voiture… Elle fait part de son pressentiment à Karim, qui la met en garde. Mais la jeune maman est bien suivie… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.