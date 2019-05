Résumé de l’épisode 458 du mardi 7 mai 2019

Dans les épisodes précédents, Virginie tente d’apaiser les tensions entre Jules et Bilel. Ce dernier fait tout pour les aider depuis la mort de Corkas. Martin est à la recherche d’un des collaborateurs de son défunt mari. Mais Virginie refuse de parler. En fouillant l’appartement de Rose, Karim et Georges tombent sur un étrange collage de photos d’elle et César. À l’hôpital, la police essaye de faire parler Rose. Elle avoue avoir tué le bébé de Margot… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.