Résumé de l’épisode 466 du vendredi 17 mai 2019

Dans les épisodes précédents, Karim tente de reconquérir Anna. Mais cette dernière reste campé sur ses positions et pense à une possible rupture. Les Verrier sont interrogés au poste par Lucie. Ils sont persuadés que Margot ne ferait pas une bonne mère et veulent la garde intégrale de César. À l’hôpital, Victoire manque de tuer Christelle en lui administrant de l’insuline. William ne comprend pas l’erreur de la jeune médecin. Celle-ci s’évanouit… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.