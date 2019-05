Résumé de l’épisode 471 du vendredi 24 mai 2019

Dans les épisodes précédents, Maxime se sacrifie pour que Clémentine puisse revoir Garance. Il ment et explique à Garance avoir mis un terme à sa relation. Mère et fille sont de nouveau réunies. À l’hôpital, Victoire fait une rechute. Georges et Martin pensent qu’Amanda auraient pu droguer Victoire par pure jalousie… Elle est placée en garde à vue pour tentative d’assassinat. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.