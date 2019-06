Flore essaye de faire comprendre à Rose que Mathieu est intéressé par Anna mais Rose n'y croit pas une seconde. Mathieu propose à Chloé et Anna de faire une petite randonnée avec lui : elles acceptent avec plaisir ! Victoire et sa soeur ont des symptones très inquiétants. Le diagnostic est tombé : elles ont une méningite bactérienne qui est une maladie très contagieuse et mortelle. Retrouvez Demain nous appartient ce soir à 19h20 sur TF1.