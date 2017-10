Le résumé de l'épisode 75

Lili veut tuer Lucas afin que Laurence souffre comme elle a souffert à la mort de Jérémy. Alors que Lucas s’apprête à sauter, par amour pour Sara, Lucie débarque, suivie par Laurence et Sandrine. La juge tente d’apaiser Lili, qui la met brusquement en joue. Lucie se rue sur elle et parvient à la désarmer avant qu’elle ne se dégage. Lili finit par se jeter dans le vide. Chacun se remet doucement de cette expérience traumatisante : Béatrice accepte la relation entre Sara et Lucas, Sandrine et Laurence accordent une place à Joachim au sein de leur famille. Lucie s’apprête à partir pour un trek de plusieurs semaines au Népal. Bien que ravie d’être enfin en vacances, elle est triste de devoir quitter Alex temporairement. Sa tristesse se mue en déception rageuse lorsqu’Alex la plante sans raison, alors qu’il devait la conduire à l’aéroport. Chloé prépare fébrilement le départ en vacances de Maxime et Judith avec leur père. Le retard inexpliqué d’Alex ne fait qu’accroître son stress. Gwen est rongée par le remords, elle veut s’expliquer auprès de Tristan mais il reste muré dans sa colère. Sur les conseils de Lou, elle décide de laisser momentanément la charge du Spoon à Tristan, le temps que leurs relations s’apaisent.