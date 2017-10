Le résumé de l'épisode 76

Chloé a découvert que bateau Alex avait disparu, elle est dans une colère noire : son ex-mari a oublié ses propres enfants, le jour de leur départ en vacances, et il est injoignable. Chloé se met en tête qu’Alex est parti avec une fille, elle alterne entre l’inquiétude et la jalousie à l’idée qu’il ait pu refaire sa vie. Quand Chloé reçoit un appel de Joachim lui annonçant que le bateau d’Alex est rentré au port, elle s’y rend aussitôt pour demander des comptes à son ex. Le retour de Tiphaine est très mal vécu par Rémy, il ne supporte pas que sa soeur dénigre constamment son travail à l’hôpital. Poussé à bout, il décide de quitter son stage. Au moment où il sort de l’hôpital, Béatrice et Sara déboulent : Béatrice est prise d’atroces maux de ventre et Rémy s’occupe d’elle, il la dirige vers les urgences. Bart découvre que Margot et Maxime se sont embrassés, il confronte sa petite-amie. Margot lui explique qu’il s’agissait d’un simple défi dans le cadre du jeu de l’ange. Elle en profite cependant pour engager une discussion sur la pérennité de leur relation, puis elle rompt avec lui. Fabienne fait un malaise, elle est prise en charge par Victoire. La sollicitude excessive de la jeune interne agace Fabienne, elle avoue à Victoire qu’elle ne l’apprécie pas du tout. Alors que Fabienne pense souffrir des débuts de la ménopause, ses symptômes s’avèrent être ceux d’une femme… enceinte.