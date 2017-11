Le résumé de l'épisode 77

Alors que Chloé se rend sur le bateau d’Alex, un individu l’a saisie à la gorge, avant de la relâcher sur-le-champ. L’individu se présente : il s’appelle Patrick Giordano, il a loué le bateau à Alex et il s’est précipité sur Chloé car il croyait à un cambriolage. Chloé rapporte la disparition d’Alex à la police, mais Karim ne peut rien faire pour elle : Alex est majeur, donc libre de ses mouvements. Chloé est déboussolée, elle se jette à corps perdu dans l’organisation d’une fête d’Halloween, pour évacuer sa nervosité. De son côté, Maxime fait part de son désarroi à ses amis, quand Jessica tombe sur une photo d’Alex publiée sur le compte du Spoon. Maxime s’empresse de la montrer à sa mère. Le lendemain, Chloé débarque furibonde au commissariat : la photo du Spoon montre Alex et Lucie enlacés. Mais Karim tombe des nues : il ignorait tout de cette liaison. Il assure à Chloé que Lucie est partie en vacances au Népal, seule. Rémy est félicité pour la prise en charge rapide de Béatrice, Leila le convainc de réintégrer l’hôpital. Dans un excès d’orgueil, Rémy s’avance à poser un diagnostic pour Béatrice : elle souffre certainement de bénins calculs rénaux. Dylan manque de s’étouffer en gobant des cacahuètes. Il est sauvé in extremis par Victoire, sur laquelle il flashe. Flore apprend que Grégory s’installe en Chine, afin de développer le partenariat avec le domaine Vallorta. Il voudrait qu’elle l’y rejoigne, Flore réfléchit : elle l’aime, mais elle n’a pas très envie de partir et de laisser Bart à Sète.