Le résumé de l'épisode 79

Chloé et Anna ont trouvé un corps gisant dans une mare de sang sur le bateau d’Alex. Le soulagement succède à l’horreur lorsqu’elles constatent que ce corps est celui de Patrick, et non celui d’Alex. Chloé ment à ses enfants : pour les préserver, elle leur dit que leur père s’est engagé comme skipper pour convoyer un bateau jusqu’au Cap Vert, mais Maxime ne tarde pas à découvrir le pot-aux-roses. Rémy s’occupe de Béatrice, qui lui dit se sentir patraque depuis un certain temps. Ces confidences alertent Rémy, il lui conseille d’en référer à Tiphaine car il pourrait s’agir d’une maladie auto-immune. Tiphaine est bluffée par perspicacité de son frère. Leur relation connaît un léger apaisement, que Rémy entérine en invitant Tiphaine à dîner chez lui. Flore est tellement prise par son travail qu’elle n’a pas le temps de déjeuner. Elisabeth vient donc lui apporter de quoi manger à la mairie : un plat asiatique avec un dessert à la mangue. Elle en profite pour insister sournoisement sur tous les avantages qu’aurait Flore à rejoindre Grégory en Chine. Heureusement cette conversation inopportune est coupée par l’arrivée de Gwen. Peu de temps après, le visage de Flore se couvre d’eczéma. Dylan prétexte un mal de gorge pour se faire ausculter par Victoire. Bastien la remplace et comprend que l’adolescent craque pour Victoire. Bastien conseille à sa collègue de mettre un terme aux faux espoirs du garçon. Rendez-vous demain pour la suite de Demain nous appartient.