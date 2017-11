Le résumé de l'épisode 80

Karim s’est renseigné sur Patrick, c’était un petit trafiquant et Alex pourrait avoir trempé dans quelques malversations. Chloé reconnaît le couteau ayant servi à assassiner Patrick, il s’agissait d’un cadeau de Noël offert à Alex. Pour autant, Chloé est certaine de l’innocence de son ex. Christophe lui révèle ensuite qu’Alex avait retiré de l’argent pour préparer une surprise à Judith et Maxime, un voyage à New York. Chloé comprend alors qu’Alex n’est pas en cavale, mais qu’il est plus probablement en danger. Parallèlement, Marianne s’épanche auprès de Tiphaine sur les mésaventures de Chloé avec Alex. Tiphaine confie, quant à elle, avoir un amoureux installé à Marseille Sara est angoissée par les problèmes de santé de Béatrice, mais sa mère est rapidement autorisée à sortir de l’hôpital. Rémy reproche à Tiphaine de ne pas être venue à son dîner, il se fait soudainement inquisiteur : il cherche à savoir où sa soeur a passé la nuit et, surtout, avec qui. Flore consulte pour ses plaques d’eczéma : elle fait une allergie à la mangue, c’est une réaction psychosomatique à tout ce qui lui évoque la Chine et Grégory. Flore décide de ne pas partir en Chine, au grand dam d’Elisabeth. Elle préfère rester à Sète auprès de Bart. Gwen a pris un peu trop d’assurance à la mairie, elle manque de respect à Christelle, qui la renvoie. Gwen craque parce que Tristan et le Spoon lui manquent, Flore l’incite à reconquérir son ex.