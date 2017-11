Le résumé de l'épisode 81

Chloé a reçu un SMS d’Alex : « je vais bien ». En réalité, Alex est retenu prisonnier dans un obscur sous-sol. Chloé est sceptique, elle n’imagine pas qu’Alex puisse disparaître soudainement, puis envoyer un message aussi bref sans plus d’explication. Elle questionne Joaquim au sujet d’Alex et de Patrick Giordano. Après quelques tergiversations, Joaquim avoue qu’il a rendu un service à Patrick avant sa mort : il a déplacé sa voiture. Joaquim donne les clés du véhicule à Chloé. Parallèlement, Maxime est agacé parce que tout le lycée pense que son père est mouillé dans « l’affaire Patrick Giordano ». Aidée Bart, Maxime lance des avis de recherches sur internet pour retrouver Alex. Dylan se consume d’amour pour Victoire. Sylvain l’exhorte à déclarer sa flamme à sa dulcinée, sans savoir de qui il s’agit. Dylan débarque à l’hôpital pour déclamer un poème à Victoire et il s’évanouit d’émotion. Victoire soigne l’adolescent mais lui explique gentiment qu'elle est bien trop âgée pour lui. Gwen se morfond de Tristan, elle essaie maladroitement de se faire réembaucher au Spoon. Tristan admet qu’il a besoin d’elle… en tant qu’associée. Gwen masque sa déception : elle espérait qu’ils se remettraient ensemble.