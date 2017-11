Le résumé de l'épisode 82

Chloé et Anna ont découvert un sac de bijoux dans le coffre de la voiture de Patrick Giordano. Ces parures proviennent du cambriolage d’une vieille dame, quelques semaines auparavant. Chloé entreprend de retrouver le complice de Patrick, elle colle des affiches avec la photo du sac et son numéro de téléphone partout à la Marina. L’appât fonctionne, Chloé reçoit un SMS pour un rendez-vous à la Marina, avec le sac de bijoux. Rémy a invité Soraya au Spoon pour un petit-déjeuner, les deux jeunes gens flirtent gentiment ensemble. Christelle surprend Jessica en train de rembourrer son soutien-gorge. L’adolescente complexe sur sa poitrine, qu’elle juge trop petite. Elle aimerait bénéficier d’une augmentation mammaire. Christelle feint d’accepter, à condition que Jessica finance elle-même l’opération de chirurgie esthétique. Pour rassembler une telle somme, Jessica a alors l’idée de donner des cours de French kiss. Las, Sandrine met rapidement un terme à ce business douteux. Jessica s’aperçoit ensuite que Betty fait gratuitement les devoirs d’autres lycéens, elle se met en tête de faire payer les services de sa soeur et de devenir son agent. Fabienne hésite quant à sa grossesse : d’un côté elle ne supporte pas que Bastien lui conseille d’avorter, de l’autre elle sait que cette grossesse nécessitera un suivi médical lourd. Elle décide finalement de garder cet enfant car il est le fruit d’une longue histoire d’amour. Il ne lui reste plus qu’à l’annoncer à Bastien !