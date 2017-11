Le résumé de l'épisode 84

Maxime a reçu via les réseaux sociaux le témoignage d’une jeune femme qui a vu Alex se faire enlever à l’arrière d’une camionnette de location. Chloé rapporte aussitôt le témoignage à la police. Martin en profite pour lui dire qu’il l’aime encore. Mais Chloé est trop déboussolée, elle suggère qu’ils se concentrent sur la recherche d’Alex. Martin retrace l’origine de la camionnette : elle a été louée par Marianne. Celle-ci est interrogée, elle affirme s’en être servi pour se débarrasser de vieux meubles, puis l’avoir garée sur le parking de l’hôpital. Peu de temps après, Laurence informe Chloé que des traces de l’ADN d’Alex ont bien été retrouvées dans la camionnette… ainsi que l’ADN de Martin ! Parallèlement, Marianne reconnaît son erreur de jugement auprès de Tiphaine, elle l’autorise à faire une ponction rénale à Judith. Judith prie le personnel hospitalier de ne rien dire à Chloé, pour ne pas ajouter à son anxiété. Betty et Dylan découvrent que Jessica s’est moquée d’eux. Betty congédie Jessica, qu’elle remplace par Dylan. Guy, l’ex-mari de Béatrice est de retour : il vient lui demander pardon, dans une démarche thérapeutique. Béatrice est interdite, tout comme Sara qui est stupéfaite en tombant sur son père au Colombier. Elle ne sait pas sur quel pied danser : elle est contente qu’il soit là, mais elle ne l’a pas vu depuis des années parce qu’il était trop pris par ses voyages d’affaire. Béatrice interrompt Guy avant qu’il ne révèle la véritable raison de sa longue absence : Béatrice et lui se sont séparés parce qu’il la battait.