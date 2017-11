Le résumé de l'épisode 85

Martin a fui quand les policiers sont venus l’interroger au sujet de son ADN retrouvé dans la camionnette, il devient le principal suspect de l’enlèvement d’Alex. Chloé réalise que Martin s’est introduit chez elle en son absence, elle met ses enfants à l’abris chez leurs amis et fait placer sa maison sous protection. Le retour de Martin rend Maxime furieux, il lui en veut d’avoir fait souffrir sa mère, il est également persuadé que Martin est responsable de la disparition de son père. Parallèlement, Tiphaine est porteuse d’une mauvaise nouvelle : la greffe de Judith s’est infectée, il va falloir réopérer. Marianne lui confie cette lourde tâche et annonce l’opération à Chloé, qui remercie Tiphaine d’avoir insisté pour examiner sa fille. Sara arrive en retard en heure d’études, Sandrine la punit en la mettant en binôme avec Bart pour leur exposé d’Histoire. Les deux adolescents sont loin d’être enchantés, ils ont des relations plutôt glaciales depuis le jeu de l’Ange. Bart invite tout de même Sara au Mas pour travailler. Il en vient à évoquer sa passion pour les vignes, ce qui impressionne sa camarade. Bart et Sara se rapprochent, jusqu’à échanger un baiser. Bastien accepte enfin l’histoire d’amour et la grossesse de sa mère.