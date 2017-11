Le résumé de l'épisode 86

Tiphaine retient Alex prisonnier, elle est persuadée qu’ils s’aiment et elle veut le garde sans cesse auprès d’elle. Maxime tombe sur du courrier adressé à son père, ce sont des résultats d’analyses médicales que Marianne lui décrypte : Alex souffre d’hypertension sévère, sans traitement il est en grand danger. Maxime promet à sa grand-mère de ne pas le dire à Chloé pour ne pas l’alarmer. Au détour d’une conversation, il s’en ouvre tout de même à Tiphaine. Celle-ci se met à paniquer pour Alex, elle subtilise des hypotenseurs à l’hôpital et elle est prise en flagrant délit par Rémy. Mais Tiphaine esquive ses questions pour se précipiter aux côtés d’Alex. Parallèlement, Karim pense que Martin est innocent et qu’il cherche à le prouver, d’où son agitation. En effet, Martin revient en cachette chez Chloé pour la convaincre qu’il est tombé dans un piège, il n’est en rien responsable de l’enlèvement d’Alex. Betty est rackettée par deux adolescents, sans que Dylan ne parvienne à calmer la situation. Jessica fait irruption pour défendre sa fratrie. Ils sont surpris par Sandrine, qui convoque les parents Moréno pour dénoncer le commerce de devoirs mis en oeuvre par leurs rejetons. Sylvain et Christelle se chamaillent alors pour savoir qui de Jessica et Betty est à l’origine de cette bêtise. Les deux filles sont finalement punies à part égale, mais cette histoire les a rendues plus proches que jamais. Guy renoue avec Béatrice et Sara : il les invite au restaurant et les comble de cadeaux. La famille Raynaud retrouve une certaine complicité, Béatrice accorde une 2nde chance à Guy.