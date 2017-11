Le résumé de l'épisode 88

En visitant Judith à l’hôpital, Christophe Bourgueil a reconnu Tiphaine : il s’agit de la femme avec laquelle Alex avait trompé Chloé. Celle-ci est mise au courant, elle en informe aussitôt Marianne, elle ne veut plus que Tiphaine opère Judith. Las, Tiphaine est la seule personne compétente pour ce genre de cas. L’opération se déroule à merveille, Chloé confronte aussitôt Tiphaine au sujet d’Alex. Tiphaine prétend que sa liaison avec Alex n’était qu’une aventure sans lendemain, qu’elle n’a jamais trouvé la bonne façon d’en parler à Chloé. Rémy est furieux, Tiphaine lui a posé un lapin, elle ne lui a pas présenté son fiancé. Il confie à Soraya son inquiétude : il craint que Tiphaine se soit à nouveau enflammée pour rien. Sa soeur a prétendu sortir avec un skipper du nom d’Alexis Granier, or celui-ci est introuvable sur internet. Rémy entreprend de fouiller dans le sac de Tiphaine pour plus d’informations, mais elle le prend en flagrant délit. Joachim veut emprunter de l’argent à Sandrine pour offrir un bon resto à Lucas. Sandrine lui remet gentiment les pendules à l’heure : s’il veut jouer les papas responsables, qu’il se trouve un job. Joachim tombe sur Lou en train d'observer la Marina, elle cherche des informations sur un certain Antoine Guide, soupçonné de toucher des pots-de-vin. Joachim parvient à trouver les preuves dont elle avait besoin, il réclame simplement une petite rémunération en échange. Lou accepte, amusée, et prolonge la « mission » de Joachim. Sara veut inviter Bart au Colombier, mais le jeune homme appréhende le moment où ils se retrouveront seuls dans une chambre. Bart et Sara sont enfin sur le point de coucher ensemble pour la première fois. Devant la maladresse du garçon, Sara comprend qu’il est encore puceau. Elle se fait rassurante et le guide.