Le résumé de l'épisode 89

Alex est parvenu à se défaire de ses liens grâce à la fourchette qu’il a avait subtilisée, mais Tiphaine l’a maîtrisé et elle le menotte à nouveau. Rémy suit Tiphaine à la trace, il est convaincu qu’elle a déraillé, qu’elle organise un mariage grandiose avec un fiancé imaginaire. Peu de temps après, Leila et Marianne cherche le responsable des récents vols de médicaments à l’hôpital. Elles retrouvent les boîtes dans le casier de Rémy, qui ne comprend pas et nie. Il a en réalité été piégé par Tiphaine, qui voulait se débarrasser de ce frère devenu trop intrusif. Chloé se méfie de Tiphaine, dont le retour à Sète coïncide étrangement avec la disparition d’Alex. Martin propose de la coincer : Chloé copine avec elle pour installer un mouchard sur son téléphone portable, afin de pouvoir la géolocaliser ensuite. Chloé et Martin retombent dans les bras l’un de l’autre. Maxime aperçoit Martin chez Chloé, il le dénonce à la police afin de protéger sa mère. Gwen est blessée que Tristan ait passé la nuit avec une cliente. Il la remet à sa place : lui au moins ne l’a pas trompée, ils ne sont plus en couple. Tristan se réjouit ensuite devant Bastien d’avoir rendu Gwen jalouse, mais son pote le sermonne. Tristan et Gwen décident finalement de tirer les choses au clair, ils se séparent à l’amiable et restent associés pour gérer le Spoon ; Lors d’un agréable petit-déjeuner familial, Sara évoque la maladie de Béatrice. Guy s’étonne que Béatrice ne lui en ait pas parlé. Seul avec elle, il se fait plus brutal : il lui reproche de lui dissimuler des choses, de ne pas lui faire confiance. La discussion s’envenime et Guy frappe Béatrice. Il se confond en excuses, mais Béatrice est sous le choc. Peu de temps après, Béatrice est prise d’un étourdissement dû au coup. Elle masque devant Sara, qui pense que sa mère fait une rechute et appelle Leila.