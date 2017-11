Le résumé de l'épisode 90

Martin est temporairement mis à pied, mais libre. Lucie est rentrée de vacances, elle est prête à suivre Chloé sur la piste Tiphaine. Elle interroge Tiphaine et l’informe de sa propre liaison avec Alex. Tiphaine est terriblement vexée de cette liaison entre Alex et Lucie, pour l’amadouer Alex lui donne la bague qu’il porte toujours autour du cou. Chloé remarque cette bague, que Tiphaine essaie vainement de cacher dans sa main, elle interprète ça comme un signe de la part d’Alex. Tiphaine se sait démasquée, elle pousse Chloé et s’enfuit en courant. Parallèlement, Rémy confronte Tiphaine, qu’il accuse d’avoir placé les médicaments volés dans son casier. Il est par ailleurs blessé que Leila le prenne pour un voleur et un menteur, il s’en ouvre à Soraya. Joachim poursuit sa mission pour Lou en prenant des photos du bateau d’Antoine Guidez, il est pris en flagrant délit par l'homme en question, qui jette son appareil et lui balance un coup de poing. Sandrine vient récupérer Joachim à l’hôpital suite à cette altercation. Elle s’énerve d’abord, persuadée qu’il est retombé dans les embrouilles, puis elle s’adoucit en apprenant qu’il s’est trouvé un petit boulot. Joachim rend les photos de Guidez à Lou, qui est impressionnée par son travail. Elle lui propose un emploi au long cours, au sein du cabinet Guyot. Leila ausculte Béatrice et voit la trace du coup porté par Guy. Béatrice se justifie maladroitement, mais Leila comprend que Guy la bat : elle lui communique un code secret, grâce auquel Béatrice pourra la contacter en toute discrétion si jamais Guy recommence. Sara est consternée parce que son père ne se rappelle plus de l’unique allergie de Béatrice, ce genre de détails montre qu’il garde peu de souvenirs de leur vie familiale. Guy fait ensuite une scène à Béatrice, qu’il accuse de dresser Sara contre lui.