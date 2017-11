Le résumé de l'épisode 91

Acculée, Tiphaine a cherché à se suicider avec Alex. Elle lui a injecté un produit et Alex s’est évanoui aussitôt. Elle s’administre la même substance et sombre à son tour. Parallèlement, Lucie perquisitionne la chambre d’hôtel de Tiphaine, où elle retrouve une photo de Tiphaine et d’Alex enlacés. Le commissariat est en effervescence, tout le périmètre a été bouclé afin d’empêcher Tiphaine de s’échapper. Lucie interroge Rémy, qui est anéanti en apprenant que sa soeur est suspectée d’avoir enlevé Alex. Pour autant, il reste assez évasif face à la policière. Chloé et Martin remarquent que le portable de Tiphaine cesse systématiquement d’émettre dans les 2h qui suivent ses gardes, sans que Tiphaine sorte de l’hôpital. Ils ont alors l’idée d’aller inspecter l’aile désaffectée de l’hôpital, convaincus qu’Alex y est retenu prisonnier. Jessica flashe sur le nouveau au lycée : Baptiste Bellanger, beau garçon et visiblement riche. Elle met en oeuvre toutes ses techniques de séduction, en vain puisque Baptiste reste totalement indifférent. Dylan essaie gentiment de la ramener à la réalité : Baptiste et elle ne sont pas du même monde, c’est perdu d’avance. De son côté, Sylvain a été engagé comme ouvrier sur un chantier à la mairie. Joachim hésite à accepter la proposition d’emploi de Lou, il redoute de perdre sa liberté en se laissant enfermer dans une routine boulot-dodo. Alors qu’il s’apprête à dire « non », Lucas débarque très enthousiaste au cabinet : il est super fier du nouveau job de « détective privé » de son père. Joachim est ému de s’être ainsi rapproché de son fils, il accepte finalement l’offre de Lou.