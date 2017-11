Le résumé de l'épisode 92

Rémy est pris de remords, il vient informer le commissariat des tendances érotomaniaques de Tiphaine : sa soeur avait déjà harcelé un autre homme, Gaëtan Morel. Pendant ce temps, Tiphaine a repris ses esprits et découvert qu’Alex n’était plus à ses côtés. Elle le cherche frénétiquement dans l’hôpital, où elle est arrêtée pour être interrogée. Tiphaine esquive toutes les questions grâce à des mensonges bien ficelés. Elle prétend même être enceinte d’Alex et accepte de se soumettre à une prise de sang pour le prouver. Lucie suggère de laisser repartir Tiphaine après cette prise de sang, pour mieux la prendre en filature. Parallèlement, Gaëtan Morel a été appelé à témoigner : il évoque la façon dont Tiphaine a détruit sa vie avec ses délires d’érotomane. Lucie et Martin trouvent la planque de Tiphaine à l’hôpital, Chloé les y rejoint et ils tombent sur un T-shirt d’Alex ainsi que des barbituriques, des somnifères potentiellement mortels. Guy essaie de se rabibocher avec Sara : il reconnaît mal les connaître dans la mesure où il a raté beaucoup de moments essentiels de leur vie, mais il veut rattraper ce temps perdu. Sara lui pardonne aisément, elle est tellement heureuse du retour de son père et de la famille qu’ils forment à nouveau. Béatrice en prend note et, pour préserver sa fille, elle refuse l’aide de Leila. Fabienne annonce à Bastien et Victoire qu’elle compte s’attarder un moment à Sète et s’installer chez eux. Victoire est furieuse que Bastien ait accepté de l’héberger, ils vont devoir prétendre qu’ils vivent ensemble dans l’appartement de Victoire.