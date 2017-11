Le résumé de l'épisode 93

Alex a été retrouvé inanimé dans une benne sur le parking de l’hôpital par Chloé, Lucie et Martin. Il est immédiatement pris en charge et sauvé. Quand Alex se réveille, il réclame Chloé à ses côtés, ce qui attriste Lucie. Alex aspire à reprendre une normale, avec sa famille. Pendant ce temps-là, l’officier de police chargé de surveiller Tiphaine a perdu sa trace. Elle a réussi à rentrer en contact avec Rémy, pour lui faire ses adieux, car elle compte fuir Sète et la police. Elle en veut à Lucie d’avoir gâché son histoire avec Alex. Rémy rapporte aussitôt ces propos à la police, il pense que sa soeur a bluffé en disant qu’elle quittait la ville. Lucie décide de servir d’appât pour coincer Tiphaine. Jessica se porte volontaire pour un exposé sur les figures littéraires d’intrigants avec Baptiste. Elle a rendez-vous avec lui au Spoon, pour travailler. Alors qu’elle s’apprête, Dylan la raisonne une nouvelle fois : Baptiste et elle ne sont pas du même milieu, elle n’a aucune chance. Jessica a alors l’idée de faire croire à Baptiste qu’elle est aussi riche que lui. Baptiste et Jessica se rapprochent. Leila est venue chercher conseil auprès de maître Christophe Bourgueil, elle aimerait sauver Béatrice de son ex-mari violent. Mais Christophe ne peut rien faire contre Guy tant que Béatrice n’a pas porté plainte. Malgré l’insistance de Leila, Béatrice refuse de dénoncer Guy car elle l’aime encore. Par ailleurs, elle sait que le retour de Guy est vécu comme un renouveau pour Sara.