Le résumé de l'épisode 94

Lucie s’est laissée suivre par une silhouette étrange, convaincue qu’il s’agissait de Tiphaine. Avec Martin, elle a réussi à coincer cette silhouette, avant de réaliser que le « suiveur » n’était qu’un passant lambda. Martin et Lucie comprennent qu’ils ont été bernés par Tiphaine. Parallèlement, Chloé s’est fait assommer et kidnapper par Tiphaine alors qu’elle marchait dans une ruelle. Anna et Alex s’alarment lorsqu’ils ne la voient par revenir, ils préviennent la police. Alex reçoit un SMS de Tiphaine : s’il veut sauver Chloé, il doit se rendre en un lieu bien précis, sans la police. Alex accourt aussitôt, il retrouve Tiphaine qui menace Chloé avec un scalpel. Alex tente de l’apaiser en prétendant qu’il n’a jamais aimé qu’elle et qu’il est encore temps de fuir, à deux. Mais Tiphaine est sceptique, elle se fait de plus en plus agressive. En haut d’une butte, Lucie et Martin assistent, cachés, aux négociations. Martin vise Tiphaine avec un fusil. Dylan aide Jessica à jouer les jeunes filles riches auprès de Baptiste. Le stratagème fonctionne à merveille et Baptiste invite Jessica à un tête-à-tête romantique au Spoon, qu’il a fait privatiser pour l’occasion. Baptiste confesse à Jessica qu’il craignait qu’elle en ait après son argent mais, à présent qu’il la sait aussi fortunée, tous ses doutes se sont envolés ! Jessica masque son malaise. Alors que Baptiste et Jessica se rendent à la mairie, où le père de Baptiste travaille comme responsable de la communication, ils croisent Sylvain en tenue d’ouvrier. Jessica fait mine de ne pas vraiment le connaître, Sylvain comprend que sa fille a honte de lui. Sandrine pense que Bastien en pince pour Victoire et qu’il profite de leur numéro de « jeune couple amoureux » pour se rapprocher d’elle. Victoire proteste naïvement, mais cette idée n’est pas pour lui déplaire.