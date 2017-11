Résumé de l'épisode 95

Alex s’est fait tirer dessus, Tiphaine est tétanisée et détourne son attention de Chloé. Celle-ci se précipite sur son ex, qu’elle croit mort. Au même moment, Martin et Lucie surgissent de leur cachette pour menotter Tiphaine. Alex se relève alors difficilement sous les yeux médusés de Chloé : il portait un gilet pare-balle. Martin explique la manigance : les policiers avaient été prévenus par Alex, ils ont fait semblant de tuer l’objet du désir de Tiphaine pour la sortir de son délire érotomaniaque. Tiphaine va être jugée, et probablement envoyée dans un centre de soins psychiatriques. Alex a quant à lui besoin de se reconstruire. Lucie et Martin prennent pudiquement leurs distances avec, respectivement, Alex et Chloé, afin de leur laisser le temps de reprendre une vie 10 normale, en famille. Chloé a d’ailleurs une bonne nouvelle, qui devrait les aider à aller de l’avant : Thomas, son cousin, est de passage à Sète. Il s’agissait également du grand amour de jeunesse de Flore, elle avait longuement hésité entre lui et Fabrice. Bart confronte Dylan, il a l’impression que son ami le fuit ces derniers temps. Dylan, gêné, avoue avoir surpris une conversation entre Jessica et Sara, lors de laquelle Sara ne se disait pas très satisfaite des performances sexuelles de Bart. Bart est abattu, il est persuadé que Sara va le quitter à cause de ça. Mais Dylan a une lumineuse idée : payer une escort girl pour qu’elle délivre à Bart ses conseils en matière de sexe. De son côté, Sara s’étonne de ne plus avoir de nouvelles de Bart. Son amie Soraya suppose que Bart a dû être intimidé par l’expérience sexuelle de Sara. Gwen est agacée par les retards répétés de Tristan, d’autant qu’il se justifie toujours par des excuses invraisemblables. Lou taquine Gwen en insinuant que Tristan a peut-être une petite-amie. Gwen feint d’être indifférente, avant de suivre Tristan en filature. Elle découvre que son ex et associé occupe en réalité son temps en jouant compulsivement à des jeux d’argent.