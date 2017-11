Résumé de l'épisode 96

Plus de peur que de mal pour Thomas ! Le cousin de Chloé Delcourt (jouée par Ingrid Chauvin) devrait sortir indemne de la balle qu’il a reçu dans l’épaule… Reste à savoir qui lui a tiré dessus et pour quelles raisons. L’enquête est confiée à Lucie Salducci et Martin Constant qui s’interrogent sur l’identité de l’agresseur, au casier judiciaire déjà bien rempli et spécialiste des attaques de fourgons blindés ! L’arrivée de Thomas chamboule la vie des Sétois : la famille Delcourt retrouve un membre apprécié de tous et Flore Vallorta (Anne Caillon dans la vraie vie) voit revenir - avec une émotion non dissimulée - son amour de jeunesse. La nouvelle intrigue de Demain nous appartient qui commence véritablement ce soir, est pleine de promesses… Pour Jessica Moreno (interprétée par la jolie Garance Teillet), l’enjeu est tout autre ! Son mensonge sur son véritable milieu social est de plus en plus difficile à cacher et Baptiste Bellanger (Orféo Campanella à l’écran) commence à se poser des questions. L’heure de vérité a sonné ! Comment le jeune homme de bonne famille va-t-il réagir en découvrant que sa belle vient d’un milieu modeste ? Les murs du lycée Paul Valéry risquent de trembler… Entre Gwen (Sandrine Salyeres) et Tristan (Matthieu Alexandre), c’est je t’aime moi non plus ! Les deux tourtereaux se tournent autour sans réussir à se remettre ensemble, Tristan ayant toujours autant de mal à tourner la page de l’infidélité de Gwen. Ce soir, la co-gérante du Spoon va tenter une nouvelle technique d’approche… enfin couronnée de succès ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.