Résumé de l'épisode 97

La réussite professionnelle de Thomas Delcourt commence à beaucoup faire parler à Sète ! Alors que Maxime (joué par Clément Remiens) fait tomber par maladresse son portable dans l’eau, Thomas le réconforte en sortant quelques billets d’un recoin du bateau. Il les lui offre sans contrepartie pour qu’il puisse s’en acheter un autre. La générosité du cousin interpelle… et ce n’est qu’un début ! Flore Vallorta (Anne Caillon à l’écran), elle, a du mal à contenir ses ardeurs pour son amour de jeunesse. La maire de Sète le recadre mais semble de plus en plus attirée par lui. Va-t-elle finir par céder à ses avances, ce soir, dans l’épisode 97 de Demain nous appartient ? Au lycée Paul Valéry, Dylan Moreno (alias Joaquim Fossi) s’est mis en quête de trouver à Bart Vallorta une escort-girl pour lui donner confiance, faire de lui un bon amant au lit et sauver ainsi son couple avec Sara Raynaud, bien plus expérimentée que lui sexuellement ! Dylan entreprend une collecte au lycée pour payer la jeune demoiselle et, avec la malice qu’on lui connaît, arrive à ses fins. Bart a rendez-vous toute à l’heure avec une certaine Justine… Jusqu’où Victoire Lazzari (jouée par Solène Hébert) et Bastien Duval (Joffrey Platel à l’écran) vont-ils aller dans leur mascarade ? Fabienne, la mère de Bastien, s’attache de plus en plus à leur (faux) couple et leur suggère avec insistance le mariage. Victoire s’engouffre immédiatement dans la brèche pour embêter Bastien. À force de s’enfermer dans ce jeu de rôle, les deux collègues vont-ils finir par se mettre réellement ensemble ?