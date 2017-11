Le résumé de l'épisode 98

Maxime a découvert le sac rempli de billets que Thomas cachait sur le bateau d’Alex. Il n’a pas résisté à l’envie de se saisir d’une poignée pour s’acheter un scooter. Il parade fièrement avec son nouvel engin, sans rien dire à ses parents évidemment. Thomas ne tarde pas à le découvrir et il passe un savon à son petit-cousin, tout en lui faisant promettre de taire l’existence du sac de billets. Parallèlement, Lucie a retrouvé la trace des billets venant du braquage de Perez chez un concessionnaire auto. De son côté, Chloé met les choses au clair avec Martin : elle veut se recentrer sur sa famille et sur Alex. Elle s’inquiète par ailleurs de la prodigalité de Thomas, Anna propose de se renseigner sur la provenance de tout cet argent. Thomas a amadoué Christelle pour s’introduire dans le bureau de Flore et lui faire une surprise : il entièrement re-décoré la pièce dans une ambiance romantique. Flore réagit sèchement, elle n’apprécie qu’il bouleverse ainsi sa journée de travail. Elle sermonne également Christelle : la secrétaire lui a certes donné des conseils vis-à-vis de Thomas, elle ne doit pas pour autant se mêler de sa vie sentimentale. Leila informe Rémy qu’il est réintégré à l’hôpital, elle s’en réjouit car Rémy a toujours été son meilleur élève. Mais Rémy a besoin de temps pour réfléchir, il envisageait de quitter Sète. Il confie son hésitation à Soraya, qui lui fait comprendre qu’elle aimerait le voir rester auprès d’elle. Les deux jeunes gens s’embrassent et Soraya s’empresse d’annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Tristan est atterré par les paris hasardeux de Gwen, elle ne comprend décidément rien à la « science hippique ». Il est donc vexé quand Gwen remporte finalement près de 100€, tandis que lui n’a rien gagné, en dépit de ses savants calculs.